Ajax-talenten kozen voor Feyenoord: "Te gortige salariseisen"

Tim van Duijn ziet dat Ajax er in geslaagd is om diverse talenten - zoals Sean Steur en Jorthy Mokio - langdurig vast te leggen, terwijl de club uit Amsterdam in het verleden spelers als Silvano Vos en Gabriel Misehouy zag vertrekken. De verslaggever beseft dat het soms een uitdaging is om mensen te overtuigen.

"Het nieuwe financiële beleid vraagt flexibiliteit", schrijft hij op de website van VI. "Bij de club, maar vooral ook bij de speler en zijn zaakwaarnemer. Te gortige salariseisen worden niet langer meer in overweging genomen door Ajax, dan is een vertrek maar het gevolg. Dat ondervond Tim de Koning, die Ajax verruilde voor Feyenoord omdat de club niet meeging in zijn eisen. Afgelopen zomer maakte het vijftienjarige talent Jivayno Zinhagel dezelfde overstap", aldus Van Duijn.

Rayane Bounida koos er wel voor om bij Ajax te blijven. "In het geval van de talentvolle Belgische aanvaller ging daar wel een lang proces aan vooraf", constateert de clubwatcher. "In de gesprekken over contractverlenging eiste Bounida een salaris vergelijkbaar met dat van een speler van Ajax 1. Niet alleen paste dat niet binnen de mogelijkheden van de club, door twee matige seizoenen had Bounida überhaupt niet bewezen zo’n grote verhoging waard te zijn. Het leek daardoor spaak te lopen, maar de gesprekken werden hervat nadat Bounida zijn zaken liet doen door een andere zaakwaarnemer", blikt Van Duijn terug.

"Daarnaast was een belangrijke rol in het proces weggelegd voor Head of Recruitment Kelvin de Lang en Hoofd Ontwikkeling Casimir Westerveld. Net als technisch directeur Alex Kroes en directeur voetbal Marijn Beuker voerden zij gesprekken met Bounida en zijn omgeving, waarin niet alleen het sportieve perspectief werd benadrukt, maar ook het vertrouwen werd uitgesproken in zijn ontwikkeling op de langere termijn", weet hij. "Sinds anderhalf jaar stopt Ajax meer tijd in gesprekken met spelers, ouders en zaakwaarnemers over hun sportieve toekomst. Die gesprekken, vaak geleid door Beuker en Westerveld, zijn voor veel families aanleiding om het ontwikkeltraject bij Ajax serieus te nemen", besluit Van Duijn.