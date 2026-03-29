Ajax-talenten laten zich zien bij interlands van nationale teams

Ajax-talenten hebben zich zaterdag opnieuw laten zien tijdens verschillende jeugdinterlands. Met name bij Oranje Onder-19 leverden de Amsterdammers een flinke bijdrage aan de 2-1 overwinning op Slovenië, waar meerdere Ajacieden in de basis stonden.

Voor Oranje O19 kwamen onder meer Aaron Bouwman, Mylo van der Lans, Jinairo Johnson, Sean Steur en Valentijn van der Velde in actie. Zij speelden allemaal vanaf de aftrap en hielpen Nederland aan een belangrijke zege in de EK-kwalificatie. Alleen Lucas Jetten bleef negentig minuten op de bank.

Ook bij de andere jeugdteams kwamen Ajax-spelers in actie. Daniel Skaarud viel in bij Noorwegen O19, maar kon een nederlaag tegen Kroatië niet voorkomen. Bij Oranje O18 maakten Pharell Nash en Thijmen Romers minuten in de ruime 4-0 overwinning, terwijl Marvyn Muzungu bij Frankrijk O19 op de bank bleef.