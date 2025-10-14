Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax-talenten op lijst van The Guardian: "Creatieve middenvelder"

Cherine
Sean Steur en Rayane Bounida met Ajax 1 in de Johan Cruijff Arena
Sean Steur en Rayane Bounida met Ajax 1 in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Volgens The Guardian behoren vier Eredivisie-talenten tot de zestig grootste talenten ter wereld. Onder hen bevinden zich twee Ajax-spelers: Sean Steur en Jorthy Mokio. De lijst richt zich op voetballers die in 2008 zijn geboren.

"Een creatieve middenvelder met uitzonderlijke balcontrole. Hij wordt gezien als een van de talenten waarop de club hoopt een nieuw team te bouwen", omschrijft de Engelse krant Steur.
De 17-jarige middenvelder maakte vorig seizoen zijn debuut voor Ajax tegen Heracles Almelo en is dit seizoen een vaste waarde bij Jong Ajax.

Ook Ajax-middenvelder Mokio prijkt op de lijst. "Hij is elegant aan de bal, beschikt over een uitstekend overzicht en passbereik, heeft een krachtig en nauwkeurig schot en combineert dit met onvermoeibaar loopwerk", aldus The Guardian.

Sean Steur Jorthy Mokio
