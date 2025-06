Ajax-talenten wonen samen: "Was een bizar grote stap op je 14e"

Dies Janse en Tijn Peters maakte allebei in 2020 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. De twee talentvolle voetballers kwamen in hetzelfde gastgezin te wonen.

Zowel Janse als Peters kwamen van ver en besloten dichtbij de club te gaan wonen, maar dat was wel wennen. "Het was een bizar grote stap, op je 14de vanuit Goes en Oldenzaal naar Amsterdam, zonder je ouders", vertelt de inmiddels negentienjarige Janse aan de Volkskrant.

Ook Peters, die uit de jeugd van FC Twente kwam, moest even wennen aan de nieuwe omgeving. "Je gastgezin, dat zijn toch onbekende mensen, en dan voelt het intens om alles te vertellen’", legt hij uit. "Maar op een gegeven moment kon ik het echt niet meer inhouden. Toen ik het uiteindelijk wel deelde, voelde dat meteen heel veilig en ik denk dat daardoor de band met mijn gastouders een stuk hechter werd."