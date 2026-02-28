'Ajax-target Arribas peperduur: Ajax krijgt vraagprijs te horen'

Sergio Arribas van UD Almería zal niet zomaar naar Ajax gaan komen. De Spaanse club eist maar liefst twintig miljoen voor de aanvallende middenvelder. De helft van dat geld gaat naar Real Madrid, waardoor de club weinig heil ziet in een verkoop.

AS maakte zaterdag melding van het feit dat een groot deel van de Spaanse clubs, Ajax en het Italiaanse Como de speler graag over zouden nemen. De hoge prijs die de club verlangt voor de speler si echter een struikelblok voor velen.

"Maar misschien is dit seizoen in de Segunda División, waar hij een sterke kandidaat is voor de prijs voor beste speler van de competitie, wel de sleutel tot zijn overstap naar niemand minder dan een viervoudig Europees kampioen als Ajax", besluit het blad.