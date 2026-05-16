Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'

Arsenal heeft West Ham United-middenvelder Mateus Fernandes op het oog voor volgend seizoen. Dat betekent dat Christian Norgaard, die een paar maanden geleden nog hoog op het verlanglijstje van Ajax stond, lijkt te kunnen vertrekken.

West Ham United vreest dat Fernandes niet te houden is, mocht de club uit de Premier League degraderen. De middenvelder staat hoog op het lijstje bij Arsenal, zo meldt The Times: "Arsenal staat open voor zijn vertrek. Hij speelde slechts 56 Premier League-minuten en Arteta heeft hem niet vaak vertrouwd om te starten in de competitie."

In de winter had Ajax nadrukkelijke interesse in Norgaard, maar het kwam nooit tot een akkoord. Deze zomer lijken de Amsterdammers dus opnieuw een poging te kunnen gaan wagen.