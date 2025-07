'Ajax-target bevestigt transfer naar Amsterdam': "Deze overstap"

Oscar Gloukh lijkt zijn aanstaande transfer naar Ajax zelf te hebben bevestigd. In een telefonisch interview met het Israëlische medium JFeed zou de middenvelder van Red Bull Salzburg openlijk hebben gesproken over een overstap naar de Amsterdammers. De uitspraken zijn overgenomen door The Jerusalem Post , een Engelstalige krant in Israël.

Ajax zou al een akkoord hebben bereikt met Salzburg, terwijl ook een persoonlijke overeenkomst met Gloukh dichtbij is. AS Roma probeert de deal op het laatste moment nog te dwarsbomen, maar in Israël lijkt Gloukh al vooruit te lopen op zijn transfer naar de Johan Cruijff Arena. Daarmee lijkt hij de geruchten extra kracht bij te zetten.

"Het is een eer om overal waar ik kom, Israël te vertegenwoordigen. Ajax is een van de meest historische clubs van Europa en ik wil mijn stijl, mijn identiteit en de trots van mijn land naar hun middenveld brengen", zo heeft Gloukh volgens The Jerusalem Post gezegd. "Mijn land op dit niveau kunnen vertegenwoordigen is ongelooflijk. Ik wil bewijzen dat Israëlische voetballers op grote podia kunnen slagen. Deze overstap naar Ajax is meer dan een transfer – het is een boodschap."

Bij Ajax wordt nog terughoudend gereageerd op de berichtgeving. De club ziet Gloukh als een absolute topprioriteit, maar ontkent formeel dat er al een akkoord is. Volgens clubwatcher Johan Inan wordt het nieuws rondom de deal bewust voorzichtig naar buiten gebracht. Toch lijkt alles erop te wijzen dat Gloukh binnenkort Ajacied is, al blijft de interesse van Roma een factor om rekening mee te houden.