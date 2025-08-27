McConnell naar Ajax? "Hij kan de Eredivisie op fysiek vlak aan"

McConnell gaat voor één seizoen gehuurd worden van Liverpool. "Hij speelt niet op een positie die zó opvallend is als een aanvaller of een fullback. Spelers als Rio Ngumoha en Conor Bradley hebben om die reden altijd meer aandacht gekregen, maar intern wordt McConnell net zo hoog aangeschreven als die beter bekende namen", verzekert Stewart tegenover VoetbalPrimeur. "Hij heeft elke manager waaronder hij tot dusver speelde geïmponeerd."

De twintigjarige controleur is een goede voetballer én echt een harde werker. "Hij is niet bloedsnel. Ook is hij niet heel lang (1.75 meter). Maar hij kan de Eredivisie op fysiek vlak aan. Daar ben ik van overtuigd", aldus Stewart. "Hij is atletisch, intelligent, ijverig en zeer technisch. Voor iemand die niet heel sterk is, is het ook moeilijk om hem van de bal te zetten."