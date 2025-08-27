AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
McConnell naar Ajax? "Hij kan de Eredivisie op fysiek vlak aan"

Max
bron: VoetbalPrimeur
James McConnell
James McConnell Foto: © Pro Shots

Ajax staat op het punt zich te versterken met James McConnell. Liverpool-volger Maurice Stewart is erg te spreken over de jonge middenvelder. 

McConnell gaat voor één seizoen gehuurd worden van Liverpool. "Hij speelt niet op een positie die zó opvallend is als een aanvaller of een fullback. Spelers als Rio Ngumoha en Conor Bradley hebben om die reden altijd meer aandacht gekregen, maar intern wordt McConnell net zo hoog aangeschreven als die beter bekende namen", verzekert Stewart tegenover VoetbalPrimeur. "Hij heeft elke manager waaronder hij tot dusver speelde geïmponeerd."

De twintigjarige controleur is een goede voetballer én echt een harde werker. "Hij is niet bloedsnel. Ook is hij niet heel lang (1.75 meter). Maar hij kan de Eredivisie op fysiek vlak aan. Daar ben ik van overtuigd", aldus Stewart. "Hij is atletisch, intelligent, ijverig en zeer technisch. Voor iemand die niet heel sterk is, is het ook moeilijk om hem van de bal te zetten."

