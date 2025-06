'Ajax-target' blikt vooruit: "Het is aan de club in kwestie"

Dolberg is helemaal opgeleefd bij Anderlecht en zou daarmee interesse van onder andere Ajax, Lille, Fulham, Leeds United en Burnley hebben gewekt. "In principe sta ik nog twee jaar onder contract, dus ik ga ervan uit dat ik binnenkort terugkeer naar Brussel en de voorbereiding bij Anderlecht aanvang", vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Maar het blijft afwachten."

De 27-jarige Deen is op zijn plek bij Anderlecht, maar ziet een stap omhoog ook wel zitten. Ja, die ambitie heb ik zeker”, geeft hij toe. “Maar dan moet er ook een ploeg zijn die me wil, en dan moet alles kloppen. Voorlopig ga ik ervan uit dat ik hier terugkeer. Ik heb ook niet echt een voorkeur waar ik naartoe zou willen. Net zoals ik ook niets uitsluit. Het is aan de club in kwestie om me eventueel te overtuigen."