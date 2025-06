'Ajax-target' Dolberg reageert op geruchten: "Ik sluit niets uit"

Ook clubs uit de Premier League en het Franse Lille zouden belangstelling tonen. Zelf houdt Dolberg nog alle opties open. "In principe sta ik nog twee jaar onder contract, dus ik ga ervan uit dat ik binnenkort terugkeer naar Brussel en de voorbereiding bij Anderlecht aanvang. Maar we zullen wel zien wat er gebeurt", zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Na een aantal moeizame jaren bij onder andere Sevilla en Hoffenheim vond Dolberg afgelopen seizoen zijn ritme terug in België. "Ik kwam terecht bij een club die me speeltijd én tijd kon geven om op te bouwen", vertelt hij.

Toch blijft de ambitie om een stap hogerop te zetten aanwezig. "Ja, die ambitie heb ik zeker", zegt Dolberg. "Maar dan moet er ook een ploeg zijn die me wil, en dan moet alles kloppen. Ik heb ook niet echt een voorkeur waar ik naartoe zou willen. Net zoals ik ook niets uitsluit. Het is aan de club in kwestie om me eventueel te overtuigen."