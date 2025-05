Ajax-target dolenthousiast: "Hij wil op de waterfiets naar Ajax"

De back speelt momenteel nog in Argentinië bij Argentinos Jr. en heeft een transferwaarde van 2,5 miljoen euro. Ajax komt momenteel echter nog niet in actie. "Dan moet Hato wel verkocht worden, voordat ze in actie komen. En ze hebben ook Rosa nog. Die kan er ook helemaal niks van", opent Driessen bij Kick-Off van De Telegraaf. "

Wel is er al duidelijk hoeveel Ajax neer moet gaan leggen voor haar target, die dit seizoen tot twaalf optredens kwam. "Afgelopen weekend is er geïnformeerd bij de club naar wat hij zou moeten kosten. In dat soort landen is het vaak lastig omdat je niet de complete transferrechten koopt, maar 70% of 80%. En daarvoor zou Ajax een bedrag tussen de vier en zes miljoen moeten betalen. Maar hij wil op de fiets, in dit geval op de waterfiets, naar Amsterdam komen."