'Ajax-target' duidelijk: "Verwacht het seizoen hier af te maken"

Stije Resink verwacht deze winter gewoon bij FC Groningen te blijven. De middenvelder van de Trots van het Noorden zou hoog op het verlanglijstje bij Ajax staan.

Resink maakt dit seizoen veel indruk bij FC Groningen en kan daarmee op de nodige interesse rekenen. De aanvoerder denkt dat hij deze winter nog geen transfer gaat maken. "Ik ga op vakantie met toevallig Blokzijl (Thijmen, red.) en Valente (Luciano, red.). Ik ga dus gewoon rustig op vakantie en ik verwacht hier het seizoen af te maken", laat hij zondagmiddag weten aan ESPN.

FC Groningen kan terugblikken op een uitstekende eerste seizoenshelft en dat stemt ook Resink tevreden. "We zijn gewoon een heel fitte en jonge groep. Ik denk dat we gewoon heel goed voetbal spelen en we een goed karakter hebben", vertelt hij na het gelijkspel tegen Go Ahead Eagles. "Vandaag was het wel iets minder."