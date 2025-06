'Ajax-target duidelijk': "Zie geen reden om weg te gaan bij AZ"

Kees Smit is niet bezig met een vertrek bij AZ, ondanks dat Ajax zich bij de club heeft geïnformeerd over een mogelijke overname. In een gesprek met ESPN laat het talent, dat momenteel met Oranje Onder 19 actief is op het EK, weten geen reden te zien om Alkmaar te verlaten.

"Mijn toekomst ligt gewoon bij AZ", vertelt Smit. "Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht om weg te gaan en ik denk dat daar ook geen reden toe is." Smit, een groot talent, blinkt uit bij Oranje Onder 19, dat op het EK Duitsland, Noorwegen en Engeland versloeg. Maandag speelt hij de halve finale tegen Roemenië.

Naast het EK van Oranje Onder 19 volgt Smit ook Jong Oranje. Teamgenoot Ernest Poku scoorde de winnende goal tegen Portugal. Smit ziet het niet als teleurstelling dat hij niet bij Reizigers ploeg zit.

"Van Ernest is het natuurlijk mooi, hij maakte een heel mooie goal gisteren. Natuurlijk had ik daar ook wel willen staan, maar ik denk dat het misschien wat vroeg is. Ik heb niet het hele seizoen gespeeld bij AZ en ook niet altijd even goed. Natuurlijk had ik graag met Jong Oranje meegewild, maar ik denk dat Onder 19 ook een mooi podium is om mezelf te laten zien", aldus de Ajax-target.