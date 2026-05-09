'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"

Ajax lijkt zeer geïnteresseerd in de Spaanse Míchel. Mundo Deportivo is erg te spreken over de oefenmeester en vreest dat zijn vertrek een grote klap zal zijn voor Girona.

Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en wordt met veel oefenmeester in verband gebracht. Eén van hen is Míchel, de hoofdtrainer van Girona. "Zijn kandidatuur wint aan momentum vanwege zijn voetbalfilosofie, zijn vermogen om jong talent te ontwikkelen en de groei die hij de afgelopen jaren heeft laten zien", bevestigt Mundo Deportivo.

De nummer zeventien van La Liga wil Míchel graag behouden, maar dat lijkt een moeilijke klus te worden. "De realiteit is namelijk dat Míchel veel meer bewondering geniet dan alleen in het Estadi Montilivi. Zijn werk heeft de club op de Europese kaart gezet en, los van de resultaten, hebben zijn speelstijl en de manier waarop hij teams opbouwt hem tot een van de meest gewaardeerde coaches van het land gemaakt", zo klinkt het.