'Ajax-target' Eriksen nadert einde carrière? "Triest om te zien"

Christian Eriksen werd langere tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Thomas Gravesen uit zich in gesprek met Tipsbladet over de laatste fase van de carrière van Eriksen.

"Voor Eriksen is het na dit seizoen voor honderd procent voorbij bij Manchester United", aldus Gravesen. "Ik vrees ook dat zijn carrière voorbij is. Waar gaat hij heen? Waar gaat hij bijna zeven miljoen per jaar verdienen. Ik zie dat niet gebeuren."

Gravesen vindt het triest om te zien in welke situatie Eriksen zich nu bevindt, meldt Voetbalprimeur. "Hij is een van de beste voetballers uit Denemarken, die ons veel heeft gebracht. Hij heeft geschitterd en was onze beste speler, dus het is triest als het op deze manier eindigt."

Eriksen werd eerder nog in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. Peter Schmeichel, de voormalig doelman van Manchester United, zag een terugkeer van Eriksen bij Ajax nog zitten. "Hij is een geweldige speler. Sommige dingen die hij op het veld doet... Hij is nog zó goed aan de bal en technisch. Ik denk dat Ajax een fantastische stap voor hem zou zijn."