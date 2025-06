Ajax-target geanalyseerd: "Dan ligt de weg voor hem open"

"Dat Heerkens zelfs in de jeugdopleiding van Sparta Praag niet alleen op de radar, maar zelfs als basiskracht in beeld is gekomen bij de vertegenwoordigende jeugdteams van het Nederlands elftal, heeft hij aan paar specifieke sterke punten te danken", schrijft Planting. "Een van de opvallendste kwaliteiten in het arsenaal van de jonge goalie is de reikwijdte op zijn (duikende) reddingen. Voor een stevig lange keeper vertrekt Heerkens snel bij het duiken, en weet hij ook opvallend veel sprongkracht te genereren. Eigenschappen die hem geregeld in staat stellen om ballen uit de verre hoek te plukken."

"De andere kwaliteit die opvalt bij de beelden van Heerkens in 2024/25, is zijn vermogen om redding te brengen met zijn voeten", gaat hij verder. "Wat betreft het tegenhouden van doelgevaar bezit Heerkens dus als tiener al twee kwaliteiten die zich aardig lijken te gaan vertalen naar het profvoetbal. Daarnaast durft de doelman vaak en ver uit zijn hok te komen. Echter verliest de jonge keeper zich soms nog in zijn eigen enthousiasme bij dit uitkomen, arriveert hij te vroeg en bevindt hij zich vervolgens in niemandsland."

"Met Remko Pasveer zou Heerkens bij Ajax komen te werken met een mededoelman die al meer dan twee decennia specialist is in het effectief uitkomen. De hoop in Amsterdam is dan ook dat hij met Pasveer als mentor stappen maakt op dit vlak. Maar de voornaamste twijfel die hij in Amsterdam moet wegnemen, ligt in het voetballende aspect."

"Waar Ajax met beoogde huurling Vitezslav Jaros een meevoetballende specialist op het oog heeft, moet de eveneens Tsjechisch sprekende Heerkens op dat vlak nog stappen maken. Lukt het hem om als meevoetballer te verbeteren, dan ligt de weg voor Heerkens open om zich in de schaduw van een ervarener collega te ontpoppen tot Ajax' keeper van de toekomst", besluit hij.