Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"

Michel wilde zaterdag weinig kwijt over de vermeende interesse met Ajax. De hoofdtrainer van Girona zou naar verluidt al mondeling akkoord zijn met de Amsterdammers.

Michel werd de voorbije weken veel gelinkt aan Ajax en zou inmiddels ook een mondeling akkoord hebben bereikt met de club uit Amsterdam. Zaterdag werd de Spanjaard op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Atletico Madrid gevraagd naar de berichten. "Ik ben geconcentreerd en gefocust op de wedstrijd", zo liet hij weten.

De oefenmeester hield zijn kaken stijf op elkaar wat betreft de geruchten. "Ik heb me vijf jaar lang volledig ingezet voor Girona en ik heb verder niets meer te zeggen", zo sloot hij af. Meerdere toonaangevende media meldden al dat Míchel de topkandidaat is voor Ajax, maar dat Cruijff pas wil doorpakken zodra Girona zeker is van lijfsbehoud in La Liga.