2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax transfers & geruchten

'Ajax-target' geconfronteerd met vermeende interesse: "Wie weet"

Max
bron: Diario de Almería
Sergio Arribas
Sergio Arribas Foto: © BSR Agency

Ajax zou interesse hebben in Sergio Arribas. De aanvallende middenvelder van Almeria werd onlangs geconfronteerd met de Spaanse geruchten. 

Arribas liet zich in gesprek met het lokale Diario de Almería op de vlakte over de vermeende interesse van Ajax. "Wie weet", zo klonk het. "Ik kom uit Almería, ik ben hier gelukkig, met een contract tot 2029 en een lang seizoen voor de boeg. Dat is het belangrijkste. Wat het beste is voor Almería en wat het bestuur ook besluit, dat zal gebeuren. Ik ben hier gefocust."

De 23-jarige middenvelder is met vijftien doelpunten en zeven assists topscorer op het twee niveau in Spanje en komt uit de jeugdopleiding van Real Madrid. In de media werd ook gesproken over een terugkeer naar de grootmacht. "Ik weet er niets van", liet Arribas andermaal weten. "Ik ben een Almería-fan, en zelfs als ze me voor vijftig procent van de deal zouden contracteren, ligt de beslissing bij hen, niet bij Real Madrid."

