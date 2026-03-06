'Ajax-target' geconfronteerd met vermeende interesse: "Wie weet"

Arribas liet zich in gesprek met het lokale Diario de Almería op de vlakte over de vermeende interesse van Ajax. "Wie weet", zo klonk het. "Ik kom uit Almería, ik ben hier gelukkig, met een contract tot 2029 en een lang seizoen voor de boeg. Dat is het belangrijkste. Wat het beste is voor Almería en wat het bestuur ook besluit, dat zal gebeuren. Ik ben hier gefocust."

De 23-jarige middenvelder is met vijftien doelpunten en zeven assists topscorer op het twee niveau in Spanje en komt uit de jeugdopleiding van Real Madrid. In de media werd ook gesproken over een terugkeer naar de grootmacht. "Ik weet er niets van", liet Arribas andermaal weten. "Ik ben een Almería-fan, en zelfs als ze me voor vijftig procent van de deal zouden contracteren, ligt de beslissing bij hen, niet bij Real Madrid."