Ajax-target 'geen perfecte buitenspeler': 'Duidelijk probleem'

Lars Visser van Voetbalprimeur neemt de buitenspeler onder de loep. Verdedigend is hij volgens de analist zeer betrouwbaar, maar hij ziet wel een mankement. "Toch is Cordero bij lange na geen perfecte buitenspeler, en dat heeft vooral te maken met één probleem: Antonio Cordero is geen goede dribbelaar. Dit is voor een deel te wijten aan zijn techniek", aldus Visser.

"Tegelijkertijd schort het niet alleen aan zijn dribbelvaardigheden, maar is hij fysiek (ondanks zijn lengte van 1.78 meter) ook niet bijzonder sterk, waardoor hij veel schouder-aan-schouderduels verliest", gaat Visser verder. "Hoewel er veel buitenspelers zijn die dit soort duels niet vaak zullen winnen, is hij ook niet behendig of lenig genoeg om deze duels te kunnen ontlopen. Het zal dus voor Ajax niet de speler zijn die in de kleine ruimtes met een creatieve actie het verschil kan maken."