'Ajax-target geniet interesse uit buitenland, voorkeur voor Ajax'

Ajax is niet de enige geinteresseerde club in Kodai Sano. Naar verluidt willen ook VfL Wolfsburg en Crystal Palace de Japanner overnemen van NEC.

Dat nieuws meldt de Telegraaf zondag in navolging van de eerdere berichtgeving over de interesse van Ajax in de middenvelder. De voorkeur van Sano zou echter uitgaan naar de club uit Amsterdam. Ajax heeft al een bod van tien miljoen euro plus de diensten van Ahmetcan Kaplan neergelegd in Nijmegen.

Ajax hoopt dat Sano de laatste dagen van de winterse periode een meerjarig contract gaat tekenen in de Johan Cruijff ArenA. NEC liet eerder weten een vraagprijs van twintig miljoen euro te hanteren voor de sterkhouder.