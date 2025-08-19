'Ajax-target gespot in Amsterdam: transfer mogelijk in zicht'

Ajax zou werken aan de terugkeer van Daley Blind, die maandag in Amsterdam werd gesignaleerd. Technisch directeur Alex Kroes zoekt naar versterking op het middenveld en eventueel een linksback. De naam van Edson Álvarez valt ook, maar zijn hoge salaris bij West Ham maakt die optie lastig. Blind geldt daarom als realistischer alternatief.

Een rentree van Blind hangt af van twee voorwaarden: er moet plek zijn in de selectie en de transfer moet financieel passen. Bij Girona heeft hij nog een contract voor een jaar en mocht een hoge transfersom worden gevraagd, dan haakt Ajax af.

Zijn aanwezigheid in Amsterdam leidt tot speculatie. Blind bezit nog een appartement in de stad en zou volgens fans sowieso met Ajax praten. Toch zou het net zo goed kunnen gaan om een kort bezoek of vakantie.

Journalist Mick de Vlieger meldde dat Blind met zijn gezin en Davy Klaassen een ijsje at in de Cornelis Schuytstraat. Voor Ajax-supporters is dat opvallend gezien het tijdstip, midden in de seizoensstart van Girona.