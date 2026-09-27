'Ajax-target' getipt: "Snel naar een belangrijke club in Europa"

Mexico heeft er weer een wonderkind bij. Gilberto Mora maakte in de nacht van zaterdag op zondag zijn eerste treffer voor de nationale ploeg van Mexico en werd al eens gelinkt aan Ajax en Feyenoord. Daarnaast voorspelde Hirving Lozano zijn landgenoot een prachtige carrière bij PSV.

Bondscoach Rafa Márquez hoopt dat zijn 17-jarige pupil snel de overstap maakt naar een Europese club. Met zijn doelpunt schoot Mora een 96 jaar oud record uit de boeken en werd hij de jongste doelpuntenmaker ooit voor Mexico. "We kennen allemaal zijn kwaliteiten", reageerde Marquez op de persconferentie. "Nu zullen we naar hem om moeten kijken."

"We moeten hem beschermen en ervoor zorgen dat hij zich blijft ontwikkelen. Het blijft een jonge speler", vervolgt de oud-voetballer van FC Barcelona. "We moeten er alles aan doen, zodat hij zich kan blijven ontwikkelen en vaker dit soort prestaties kan leveren. Ik geloof daarin, mede door zijn intelligentie als speler. Ik twijfel er niet aan dat hij zich blijft ontwikkelen. Hopelijk zien we hem snel bij een toonaangevende club in Europa", aldus Márquez.