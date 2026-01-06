Kick-off
'Hartman wilde wel naar Ajax': "Druk op hem is zo groot geworden"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax-target' heeft heldere boodschap: "Wil nog een half jaar blijven"

Max
bron: RTV Noord
Stije Resink
Stije Resink Foto: © BSR Agency

Stije Resink is niet van plan om FC Groningen deze winter te verlaten. De middenvelder van de Trots van het Noorden wordt al geruime tijd gelinkt aan Ajax. 

De aanvoerder van FC Groningen is opnieuw bezig aan een sterk seizoen en zou zich in de kijker van grotere clubs hebben gespeeld. Menig analist is lyrisch en verwacht dat hij een stap omhoog makkelijk aan kan. Ondanks alle transfergeruchten is er volgens Resink nog weinig aan de hand. "Er speelt verder niets concreets", vertelt hij aan RTV Noord. "Wat ik al eerder heb aangegeven is dat ik nog een half jaar wil blijven."

De insteek is om het seizoen af te maken met FC Groningen. "Maar als er een optie komt waarvan de club en ik zeggen: die wil ik wel pakken, en de club zegt: dit is voor ons een goede mogelijkheid, dan weet je het nooit", geeft hij toe. "Ik verwacht dat de grootste kans is dat ik blijf, maar je kunt niet alles uitsluiten." Resink zou komende zomer voor een vaste afkoopsom op te pikken zijn. 

Resink hoopt en kan het seizoen met FC Groningen mooi eindigen. Halverwege de competitie staat de ploeg van Dick Lukkien op een knappe vijfde plek. "Ik denk dat dat erin zit, zeker met hoe we de eerste seizoenshelft hebben gespeeld. Als we zo doorgaan, kunnen we hoog gaan eindigen, maar hoe hoog vind ik moeilijk in te schatten", besluit hij. 

Gerelateerd:
Ignace Van der Brempt

'Ajax toont interesse in Belgische vleugelverdediger van Como'

0
Quilindschy Hartman

'Burnley kan spoedig eerste bod op Quilindschy Hartman verwachten'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd