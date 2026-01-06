'Ajax-target' heeft heldere boodschap: "Wil nog een half jaar blijven"

De aanvoerder van FC Groningen is opnieuw bezig aan een sterk seizoen en zou zich in de kijker van grotere clubs hebben gespeeld. Menig analist is lyrisch en verwacht dat hij een stap omhoog makkelijk aan kan. Ondanks alle transfergeruchten is er volgens Resink nog weinig aan de hand. "Er speelt verder niets concreets", vertelt hij aan RTV Noord. "Wat ik al eerder heb aangegeven is dat ik nog een half jaar wil blijven."

De insteek is om het seizoen af te maken met FC Groningen. "Maar als er een optie komt waarvan de club en ik zeggen: die wil ik wel pakken, en de club zegt: dit is voor ons een goede mogelijkheid, dan weet je het nooit", geeft hij toe. "Ik verwacht dat de grootste kans is dat ik blijf, maar je kunt niet alles uitsluiten." Resink zou komende zomer voor een vaste afkoopsom op te pikken zijn.

Resink hoopt en kan het seizoen met FC Groningen mooi eindigen. Halverwege de competitie staat de ploeg van Dick Lukkien op een knappe vijfde plek. "Ik denk dat dat erin zit, zeker met hoe we de eerste seizoenshelft hebben gespeeld. Als we zo doorgaan, kunnen we hoog gaan eindigen, maar hoe hoog vind ik moeilijk in te schatten", besluit hij.