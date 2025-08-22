Ajax-target heeft transfer te pakken: club bevestigt akkoord

Fenerbahce en West Ham United hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van de middenvelder, zo meldt eerstgenoemde. Het gaat om een huurdeal van één seizoen mét een optie tot koop. De Mexicaan moet nog wel medisch gekeurd worden en zijn handtekening zetten.

Ajax had Álvarez graag zien terugkeren naar Amsterdam. De oud-speler van de club werd gezien als serieuze optie, maar Ajax had nog niet de financiële ruimte om zich serieus te melden bij West Ham United.