Ajax-target heeft transfer te pakken: club bevestigt akkoord
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United Foto: © Pro Shots
Edson Álvarez gaat zijn loopbaan vervolgen bij Fenerbahce. De Turkse club maakte vrijdagmiddag melding van de aanstaande transfer.
Fenerbahce en West Ham United hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van de middenvelder, zo meldt eerstgenoemde. Het gaat om een huurdeal van één seizoen mét een optie tot koop. De Mexicaan moet nog wel medisch gekeurd worden en zijn handtekening zetten.
Ajax had Álvarez graag zien terugkeren naar Amsterdam. De oud-speler van de club werd gezien als serieuze optie, maar Ajax had nog niet de financiële ruimte om zich serieus te melden bij West Ham United.
