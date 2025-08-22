Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax-target heeft transfer te pakken: club bevestigt akkoord

Max
bron: Fenerbahçe
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United Foto: © Pro Shots

Edson Álvarez gaat zijn loopbaan vervolgen bij Fenerbahce. De Turkse club maakte vrijdagmiddag melding van de aanstaande transfer. 

Fenerbahce en West Ham United hebben een principeakkoord bereikt over de transfer van de middenvelder, zo meldt eerstgenoemde. Het gaat om een huurdeal van één seizoen mét een optie tot koop. De Mexicaan moet nog wel medisch gekeurd worden en zijn handtekening zetten.

Ajax had Álvarez graag zien terugkeren naar Amsterdam. De oud-speler van de club werd gezien als serieuze optie, maar Ajax had nog niet de financiële ruimte om zich serieus te melden bij West Ham United. 

Ajax-logo op De Toekomst

'Ajax slaat drie keer toe bij Vitesse en versterkt opleiding'

0
Willem van Hanegem

Van Hanegem op de bres voor Ajacied: "Zal steeds beter gaan"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
