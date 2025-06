Ajax-target imponeert: "Staat ook op lijstje van Real Madrid"

Kees Smit staat na zijn sterke prestaties op het EK Onder-19 in de belangstelling van de Amsterdammers. Real Madrid blijkt ook geïnteresseerd te zijn in het jonge talent van AZ.

"Logisch, als je kijkt wat hij heeft gedaan tijdens het EK in Roemenië", klink het in #DoneDeal van VoetbalPrimeur. "Dat was super indrukwekkend natuurlijk. Vier wedstrijden is hij de beste speler van het toernooi geweest. Hij is daarmee opvolger van Torres, Asencio en Mount. Dat zijn aardige namen. Dat maakt hem wel net even wat duurder."

"Real Madrid zou hem op het lijstje hebben staan", gaan ze verder. "Maar die scouts zitten overal in de wereld. Die gaan hem vanaf nu waarschijnlijk intensief bekijken. Die gaan deze zomer nog geen actie ondernemen, maar we gaan het komende jaren wel vaker horen.""

"Het is zelf ook een hele verstandige jongen. Laat hem eerst een seizoen de allerbeste middenvelder van AZ en van de Eredivisie zijn." Moeten de Amsterdammers misschien nog een jaartje wachten? "Dan is hij al te duur", wordt eensgezind geconcludeerd. "AZ gaat niet zijn grootste parel uit de opleiding verkopen aan Ajax. En als hij 25 miljoen moet kosten is Ajax al kansloos."