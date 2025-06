Ajax-target is fan van oud-Ajacied: "Absoluut een voorbeeld"

“Het is gek, maar ik heb totaal geen zenuwen. Daar heb ik nooit last van, omdat ik me optimaal voorbereid en vertrouw op mijn eigen kwaliteiten”, vertelt de 19-jarige Heerkens in aanloop naar het duel. “Mijn voetbaldroom begon in 2014 toen ik op de camping van mijn ouders in Tsjechië naar Oranje op het WK keek. Nu heb ik de kans om zelf een eindtoernooi te winnen met Oranje.”

Door zijn goede prestaties heeft Ajax vermoedelijk interesse in de doelman. “Ik heb de berichten over Ajax ook gelezen. Dit is niet het ideale moment om erop in te gaan, omdat we morgen de finale spelen. Daar denk ik nu aan", reageert hij.

In het verleden heeft Heerkens uitgesproken dat voetballen in Nederland een doel voor hem is. “De Eredivisie zou in de toekomst wel de ideale stap voor mij kunnen zijn. Een logischere vervolgstap dan bijvoorbeeld direct van Sparta Praag naar de Premier League. Ik spreek de taal en heb er familie wonen. Maar als er een andere logische stap komt, kan dat natuurlijk ook.”

Een van zijn voorbeelden speelde toevallig bij Ajax. “Ik ben van kleins af aan fan van André Onana. Tijdens de Champions League-campagne van Ajax in 2019 deed hij het super goed. Toen heb ik heel goed naar hem gekeken en veel van hem geleerd. Dat is absoluut een voorbeeld voor mij", besluit hij.