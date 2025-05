'John Heitinga kon naar Bundesliga-club, maar kiest voor Ajax'

Ajax is niet de enige club die geintersseerd is in John Heitinga. Naar verluidt is ook VfL Wolfsburg in de markt voor de voormalig verdediger.

Dinsdagavond werd bekend dat Ajax in Heitinga de nieuwe hoofdtrainer ziet. De assistent van Arne Slot bij Liverpool zou al in gesprek zijn met zijn oude club. Volgens Mounir Boualin van Soccernews ziet ook Vfl Wolfsburg in de 41-jarige oefenmeester de nieuwe trainer voor volgend seizoen.

De Duitse club heeft Heitinga al benaderd, maar door de interesse van Ajax gaat hij er voorlopig niet op in. In de winter werd Heitinga al gelinkt aan West Bromwich Albion. In Amsterdam moet Heitinga een duo gaan vormen met Marcel Keizer. Keizer zal als assistent van de voormalig verdediger moeten fungeren.