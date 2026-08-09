'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Ajax-target Roony Bardghji mag op zoek naar een nieuwe club. De aanvaller komt niet meer in de plannen van Hansi Flick voor.
Bardghji werd net als teamgenoot Marc Casado buiten de wedstrijdselectie gehouden voor de oefenwedstrijden tegen het Engelse Nottingham Forest en Italiaanse Udinese.
Beide spelers komen niet in de plannen van Flick voor. "Het was niet makkelijk voor me wat Roony en Casado betreft, maar ik heb met ze gesproken en ze wat advies gegeven", laat de trainer van FC Barcelona weten. "Dit zijn normale dingen die gebeuren in clubs, dat dingen veranderen, vooral omdat we ook jonge spelers uit La Masia hebben en we ruimte voor hen moeten maken."
Bardghji wordt al enige tijd gelinkt aan Ajax. De Amsterdammers zouden de Zweed graag willen huren, maar Brighton & Hove Albion is naar verluidt ook in de race voor de vleugelaanvaller.
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