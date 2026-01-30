'Ajax-target landt op Schiphol en is op weg naar medische keuring'

Ajax heeft Oleksandr Zinchenko bijna binnen. De verdediger van Arsenal is inmiddels geland op Schiphol en onderweg naar de medische keuring.

Ajax zit al lange tijd achter de Oekrainer aan en bereikte deze week eindelijk een akkoord met Arsenal. Naar verluidt gaan de Amsterdammers anderhalf miljoen euro betalen voor de international, die een contract tot het einde van het seizoen zal tekenen.

Vrijdag kwam Zinchenko aan in Nederland voor de medische keuring, zo meldt de Telegraaf. Het lijkt dus een kwestie van tijd voor de voormalig speler van onder andere PSV gepresenteerd gaat worden.