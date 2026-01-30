Het laatste Ajax Nieuws
'Ajax-target landt op Schiphol en is op weg naar medische keuring'
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency
Ajax heeft Oleksandr Zinchenko bijna binnen. De verdediger van Arsenal is inmiddels geland op Schiphol en onderweg naar de medische keuring.
Ajax zit al lange tijd achter de Oekrainer aan en bereikte deze week eindelijk een akkoord met Arsenal. Naar verluidt gaan de Amsterdammers anderhalf miljoen euro betalen voor de international, die een contract tot het einde van het seizoen zal tekenen.
Vrijdag kwam Zinchenko aan in Nederland voor de medische keuring, zo meldt de Telegraaf. Het lijkt dus een kwestie van tijd voor de voormalig speler van onder andere PSV gepresenteerd gaat worden.
Zet in op Ajax tegen Excelsior!
Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Laatste nieuws
Sjoerd Mossou haalt uit naar Ajax: "Wanprestatie in Amsterdam"
'Ajax-target landt op Schiphol en is op weg naar medische keuring'
Freek Jansen wijst twee zwakste Ajax-schakels aan: "Een blinde"
Ajax-fans stil? "De Johan Cruijff Arena klonk als Karaiskakis"
Van Gaal weet niet of hij bij Ajax blijft: "Ik ken hem niet goed"
BREAKING | Ajax bevestigt transfer: "Een bewezen doelpuntenmaker"
BREAKING | Verweij: "Ajax heeft een bod van 5 miljoen gedaan"
Marko Pantelic geniet van Ajax-talent: "Heeft mij echt verrast"
Wim Kieft vol lof over Ajax-uitblinker: "Echt een leuke speler"
'Ajax heeft miljoenen over voor Argentijn, club nadert akkoord'
Meer nieuws
'Ajax is al in verregaande onderhandelingen over aanvaller (19)'
Beuker reageert op transfer: "Hij is een echte professional"
Tiago Codinha debuteert in bomvolle ArenA: "Het zal toch niet..."
Bram van Polen waarschuwt Pasveer: "Dat vreet een beetje aan je"
Nijhuis wil 'breder' terugkomen: "Zo gaat Bassie niet stoppen"
'Ajax gaat met Fenerbahce om de tafel voor ploeggenoot Alvarez'
BREAKING | 'Ajax wil zich versterken met Argentijnse rechtsbuiten'
Van der Gijp giert om Van der Vaart en Van Barneveld: "Specsavers"
Ajax wordt tot haast gemaand: "Dat is voor Ajax vooral te hopen"
Kenneth Perez: "Die clubs zijn te groot voor Ajax, niet voor PSV"
Ouder nieuws
'Ajax en Arsenal zijn akkoord; Zinchenko wordt speler van Ajax'
Europese tickets op de tocht na zwijnen van Nederlandse clubs
'Danilo keert terug in de Eredivisie: deal zo goed als beklonken'
OFFICIEEL | Remko Pasveer ruilt Ajax in voor zijn oude liefde
René van der Gijp: "Het is wel onze meest getalenteerde jongen"
Bas Nijhuis 'enorm aangeslagen': "Dit is dramatisch voor hem"
'Fabrizio Romano deelt transferupdate: Ajacied naar Juventus'
'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."
'Bom onder transfer Oleksandr Zinchenko': "Arsenal eist meer"
'Oud-Ajacied gaat aan de slag bij AZ na ontslag van Martens'
Video’s
'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."
Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"
Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League
Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"
0 reacties