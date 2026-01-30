Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax-target landt op Schiphol en is op weg naar medische keuring'

Max
bron: De Telegraaf
Oleksandr Zinchenko
Oleksandr Zinchenko Foto: © BSR Agency

Ajax heeft Oleksandr Zinchenko bijna binnen. De verdediger van Arsenal is inmiddels geland op Schiphol en onderweg naar de medische keuring. 

Ajax zit al lange tijd achter de Oekrainer aan en bereikte deze week eindelijk een akkoord met Arsenal. Naar verluidt gaan de Amsterdammers anderhalf miljoen euro betalen voor de international, die een contract tot het einde van het seizoen zal tekenen.

Vrijdag kwam Zinchenko aan in Nederland voor de medische keuring, zo meldt de Telegraaf. Het lijkt dus een kwestie van tijd voor de voormalig speler van onder andere PSV gepresenteerd gaat worden. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen Excelsior!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou haalt uit naar Ajax: "Wanprestatie in Amsterdam"

0
Freek Jansen

Freek Jansen wijst twee zwakste Ajax-schakels aan: "Een blinde"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties