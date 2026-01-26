Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax afgetroefd: financiële slagkracht blijkt doorslaggevend'

Max
bron: Spaanse media
Carlos Vicente
Carlos Vicente Foto: © Pro Shots

Het Spaanse medium Gasteiz Hoy denkt dat Carlos Vicente afscheid heeft genomen van het Alaves-publiek. De aanvaller staat in de belangstelling van Ajax en Birmingham City.

Alaves won zondag met 2-1 van Real Betis en volgens Gasteiz Hoy was het de laatste wedstrijd van Vicente. "Temidden van alle feestelijkheden sprong één beeld eruit. Carlos Vicente, de maker van het eerste doelpunt, verliet het veld met een serieuze en teleurgestelde blik", zo schrijft het medium. "Hij zwaaide naar de tribune, maar zonder de vreugde die je na zo'n belangrijk doelpunt zou verwachten. Het publiek reageerde unaniem met "Carlos, blijf."'

Volgens de Spaanse journalist Matteo Moretto en Voetbal International is de aanvaller hard op weg naar Birmingham City. De twee clubs staan op het punt een definitief akkoord te bereiken. Vicente staat open voor de transfer naar Engeland. De vleugelaanvaller gaf de voorkeur in eerste instantie aan Ajax, maar de financiële slagkracht van Birmingham overtuigde hem voor de Engelse club te kiezen. 

