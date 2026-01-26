Laatste nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax-target maakt indruk met doelpunt: "Hij valt op bij clubs"

Max
bron: Spaanse media
Carlos Vicente
Carlos Vicente

Carlos Vicente maakte dit weekend indruk bij Alaves. De vleugelaanvaller staat op de radar bij Ajax. 

Vicente opende de score in de 2-1 overwinning op Real Betis. "Ik zie het heel goed. Hij is een speler die met hard werken weer zijn moment heeft gehad", reageerde een tevreden trainer Eduardo Coudet na afloop in de Spaanse media. 

Coudet kon niet zeggen of Vicente deze winter nog gaat vertrekken bij Alaves. "Hij is een slimme jongen en valt op bij clubs. Dat begrijp ik heel goed. Ik ben echter niet de juiste persoon om daarover te praten", aldus de oefenmeester. "Ik wil de focus op wat ons te wachten staat niet verliezen. Dat soort vragen moet je aan onze sportief directeur stellen."

