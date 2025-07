Ajax-target maakte indruk: "Liefhebber met winnaarsmentaliteit"

Patrick van Leeuwen is lyrisch over Ajax-target Oscar Gloukh. De oefenmeester zag de middenvelder van dichtbij bij Maccabi Tel Aviv.

Van Leeuwen was verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van de Israëlische club toen Gloukh daar stappen maakte. "Oscar werd altijd bij een oudere groep ingedeeld", blikt hij terug in het Algemeen Dagblad. "Tussen jongens van zijn leeftijd en zijn fysiek kon hij zijn techniek, snelheid en kracht veel beter laten zien. Dat moest hem ook het vertrouwen geven om zich verder door te ontwikkelen.”

De aanvallende middenvelder ontwikkelde zich razendsnel. "Oscar werd toen één van de eerste jeugdspelers die we mee lieten trainer met het eerste elftal”, herinnert Van Leeuwen over Gloukh, die later een transfer naar RB Salzburg maakte. "Hij is een liefhebber met een winnaarsmentaliteit. Als hij verliest of als iets niet lukt, wordt hij agressiever en komt de winnaar nog meer in hem naar boven.”