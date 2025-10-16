Branie
Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax-target mogelijk transfervrij: "Zou een goede optie zijn"

Sara
bron: SoccerNews
Souffian El Karouani bij FC Utrecht
Souffian El Karouani bij FC Utrecht Foto: © BSR Agency

FC Utrecht-speler Souffian El Karouani is een van de spelers van wie het contract deze winter afloopt. De 24-jarige linksback was afgelopen zomer een van de meest besproken voetballers in de Eredivisie, maar tot een transfer kwam het niet. Nu is er deze winter wellicht de mogelijkheid voor Ajax om toe te slaan. 

Afgelopen winter had PSV nog serieuze interesse voor El Karouani. "Hoewel de Eindhovenaren uitgesproken gecharmeerd waren van de verdediger, was de vraagprijs die FC Utrecht hanteerde PSV te gortig", schrijft Mounir Boualin bij Soccernews.nl

Ook afgelopen zomer werd er niet concreet doorgepakt door de Eindhovenaren. Inmiddels heeft Peter Bosz met Mauro Júnior en Anass Salah-Eddine al twee goede opties voor de linksbackpositie. "Laatstgenoemde wordt gehuurd van AS Roma, maar de verwachting is dat PSV zich snel gaat melden bij de Italianen om de koopoptie van ongeveer acht miljoen euro te gaan lichten", schrijft Boualin. 

Hierdoor is El Karouani vermoedelijk uit beeld bij PSV, maar voor Ajax is hij wellicht wel interessant na dit seizoen. "De Amsterdammers hebben met Owen Wijndal slechts één echte linksback, en over hem zijn de meningen verdeeld. De mogelijk transfervrije El Karouani zou wellicht een goede optie kunnen zijn voor Ajax", aldus Boualin. 

"Bij Feyenoord lopen Gijs Smal en Jordan Bos op die positie, waardoor dat minder aannemelijk lijkt", besluit Boualin. Het zal de komende maanden duidelijk gaan worden of El Karouani kiest voor een transfervrij vertrek of niet. 

Gerelateerd:
Jorthy Mokio viert de overwinning met Ajax

Ajax-talent getipt als basisspeler: "Hij moet echt altijd spelen"

0
Steven Berghuis bij Ajax

Ajax-duo in bijzonder lijstje van 'onopvallend goede spelers'

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd