Ajax-target mogelijk transfervrij: "Zou een goede optie zijn"

FC Utrecht-speler Souffian El Karouani is een van de spelers van wie het contract deze winter afloopt. De 24-jarige linksback was afgelopen zomer een van de meest besproken voetballers in de Eredivisie, maar tot een transfer kwam het niet. Nu is er deze winter wellicht de mogelijkheid voor Ajax om toe te slaan.

Afgelopen winter had PSV nog serieuze interesse voor El Karouani. "Hoewel de Eindhovenaren uitgesproken gecharmeerd waren van de verdediger, was de vraagprijs die FC Utrecht hanteerde PSV te gortig", schrijft Mounir Boualin bij Soccernews.nl.

Ook afgelopen zomer werd er niet concreet doorgepakt door de Eindhovenaren. Inmiddels heeft Peter Bosz met Mauro Júnior en Anass Salah-Eddine al twee goede opties voor de linksbackpositie. "Laatstgenoemde wordt gehuurd van AS Roma, maar de verwachting is dat PSV zich snel gaat melden bij de Italianen om de koopoptie van ongeveer acht miljoen euro te gaan lichten", schrijft Boualin.

Hierdoor is El Karouani vermoedelijk uit beeld bij PSV, maar voor Ajax is hij wellicht wel interessant na dit seizoen. "De Amsterdammers hebben met Owen Wijndal slechts één echte linksback, en over hem zijn de meningen verdeeld. De mogelijk transfervrije El Karouani zou wellicht een goede optie kunnen zijn voor Ajax", aldus Boualin.

"Bij Feyenoord lopen Gijs Smal en Jordan Bos op die positie, waardoor dat minder aannemelijk lijkt", besluit Boualin. Het zal de komende maanden duidelijk gaan worden of El Karouani kiest voor een transfervrij vertrek of niet.