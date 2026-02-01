'Ajax-target' nog niet weg: "Zoals het er nu naar uitziet"

Dick Lukkien verwacht dat Stije Resink het seizoen afmaakt bij FC Groningen. Benfica trok serieus aan de middenvelder, maar een transfer naar Portugal lijkt van de baan.

Resink is bezig aan een ijzersterk seizoen met FC Groningen en staat daardoor op de radar bij clubs in binnen- en buitenland. Onlangs kwam naar buiten dat Benfica serieus bezig zou zijn met de komst van de middenvelder. FC Groningen wil Resink deze winter echter niet kwijt en zit hoog in de boom, waardoor de Portugese club naar verluidt besloot af te haken.

Zaterdagavond voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam gaf Lukkien een laatste update over alle transfergeruchten rond zijn aanvoerder. "We hebben nog drie dagen, maar zoals het er nu naar uitziet, is Stije erbij voor de rest van het seizoen.”, liet de oefenmeester weten aan ESPN.