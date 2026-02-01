Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Ajax-target' nog niet weg: "Zoals het er nu naar uitziet"

Max
bron: ESPN
Dick Lukkien staat ESPN te woord
Dick Lukkien staat ESPN te woord Foto: © BSR Agency

Dick Lukkien verwacht dat Stije Resink het seizoen afmaakt bij FC Groningen. Benfica trok serieus aan de middenvelder, maar een transfer naar Portugal lijkt van de baan.

Resink is bezig aan een ijzersterk seizoen met FC Groningen en staat daardoor op de radar bij clubs in binnen- en buitenland. Onlangs kwam naar buiten dat Benfica serieus bezig zou zijn met de komst van de middenvelder. FC Groningen wil Resink deze winter echter niet kwijt en zit hoog in de boom, waardoor de Portugese club naar verluidt besloot af te haken.

Zaterdagavond voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam gaf Lukkien een laatste update over alle transfergeruchten rond zijn aanvoerder. "We hebben nog drie dagen, maar zoals het er nu naar uitziet, is Stije erbij voor de rest van het seizoen.”, liet de oefenmeester weten aan ESPN

Gerelateerd:
Wataru Endo

'Ajax gelinkt aan twee landgenoten van transfertarget Kodai Sano'

0
Kodai Sano

'Ajax-target geniet interesse uit buitenland, voorkeur voor Ajax'

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties