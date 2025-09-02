'Ajax-target Osula mag niet langer vertrekken van Newcastle United'

Ajax is nog altijd druk bezig om Kasper Dolberg naar Amsterdam te halen. RSC Anderlecht houdt echter voet bij stuk, waardoor Ajax ook andere spitsen in het vizier heeft.

William Osula van Newcastle United zou gelden als alternatief voor Dolberg, maar het is ook bepaald geen uitgemaakte zaak dat hij naar Ajax komt. De Engelse club wil de aanvaller niet zomaar laten gaan, zo weet Mounir Boualin van Soccernews te melden. Het is dus nog maar zeer de vraag of Osula een haalbare kaart is voor Alex Kroes.

In de tussentijd hoopt Ajax natuurlijk nog altijd 'gewoon' op Kasper Dolberg. Ajax wil de voormalig Ajacied met een huurconstructie en optie tot koop terug naar Amsterdam halen, terwijl Anderlecht een vaste transfersom van zo'n 10 miljoen euro zou willen ontvangen. Om 19:30 uur zou er een vergadering gepland staan over de transfer.