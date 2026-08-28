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'Ajax-target Ounahi krijgt toestemming om naar Amsterdam te vliegen'

Max
bron: Foot Mercato
Azzedine Ounahi in actie op het WK met Marokko
Azzedine Ounahi in actie op het WK met Marokko Foto: © Pro Shots

Azzedine Ounahi mag naar Amsterdam om te onderhandelen over een transfer naar Ajax. Dat meldt Foot Mercato vrijdag. 

Ounahi staat al even op de radar bij Ajax en de club uit Amsterdam lijkt nu door te pakken. Volgens Foot Mercato heeft Girona de middenvelder toestemming gegeven om naar Amsterdam te reizen om te onderhandelen met Ajax.

Dat betekent nog niet dat een hereniging met trainer Míchel Sánchez in kannen en kruiken is. Andere clubs zijn naar verluidt nog in de race voor de handtekening van Ounahi, die vier jaar geleden grote indruk maakte op het WK in Qatar. 

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