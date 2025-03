Ajax-target reageert: "Interesse is mooi, Ajax is een grote club"

"Ik heb het voorbij zien komen, ja", zo vertelt Lamare Bogarde over de interesse van Ajax in gesprek met Voetbal International. "Het is natuurlijk mooi dat een grote club als Ajax interesse in je heeft, maar ik sta nog steeds bij Aston Villa onder contract." Bogarde is momenteel in Nederland, omdat hij geselecteerd is voor Jong Oranje.

"Over mijn toekomst zal binnenkort meer naar buiten komen." Het contract van Bogarde bij Aston Villa loopt nog door tot de zomer van 2026. "Op dit moment ben ik gewoon tevreden bij Aston Villa. We zullen samen tot een beslissing komen", aldus Ajax-target Lamare Bogarde, het neefje van Winston Bogarde.