2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax-target reageert op geruchten: "Heb niet zoveel met Ajax"

Thomas
bron: Omroep Gelderland
Peter Bosz en Dick Schreuder
Peter Bosz en Dick Schreuder Foto: © Pro Shots

De naam van Dick Schreuder wordt nadrukkelijk genoemd bij Ajax, maar zelf lijkt hij daar totaal niet mee bezig. De trainer van NEC houdt de focus op Nijmegen en weigert zich te laten meeslepen in de speculaties rond een mogelijke overstap naar Amsterdam.

In gesprek met Omroep Gelderland reageert Schreuder duidelijk op de vraag wat hij met Ajax heeft. "Ik heb niet zoveel met Ajax", zegt hij. Op de vraag of hij zichzelf in Amsterdam ziet werken, blijft hij resoluut. "Ik zit bij NEC. Dat is dus helemaal niet relevant," aldus de oefenmeester.

Ook technisch directeur Carlos Aalbers probeert de rust te bewaren binnen de club. Volgens hem is de aandacht buitenproportioneel groot. "Het is wel een overload geweest zeg. Blijkbaar is dit een interessant item, want overal keerde het terug. Nee, Ajax heeft zich niet gemeld", benadrukt Aalbers. "Het speelt totaal niet", voegt hij eraan toe.

Toch weet Aalbers dat de voetbalwereld snel kan veranderen. "Hoe de toekomst eruit ziet, weet niemand. Maar we zijn voor drie jaar een mooi pad ingeslagen en die reis willen we afmaken," legt hij uit. "We werken goed samen, vermaken het publiek en er is genoeg om voor te strijden," vervolgt hij. Over vermeende afkoopclausules wil hij niets kwijt. 

"Eventuele bedragen die genoemd worden, laten we van ons afglijden", stelt Aalbers. "Dat zijn ook afspraken in contracten tussen medewerkers. Om daarover naar buiten te treden, zou respectloos zijn", besluit hij.

