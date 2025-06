'Ajax-target' reageert op interesse: "Mijn zaakwaarnemer belt wel"

Roefs, die zich momenteel met Jong Oranje voorbereid op het EK, wacht alles rustig af. "Als er echt iets is, krijg ik wel een appje van mijn zaakwaarnemer of belt hij. Maar op dit moment is het heel rustig", vertelt hij aan ESPN. "En ik heb nog drie jaar een contract. Voor mij zou het ook helemaal niet erg zijn om nog een jaartje bij N.E.C. te blijven."

Binnenkort reist Jong Oranje naar Slowakije voor het EK. Voor Roefs is de doelstelling duidelijk. "We moeten onze favorietenrol waarmaken", blikt de 22-jarige doelman vooruit. "Maar eerst maar eens de poule doorkomen, dat zijn we aan onze stand verplicht. Het vertrouwen is goed, de vibe ook. Iedereen heeft er zin in."