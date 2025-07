Ajax-target speelt 'belangrijke rol' in Champions League-duel

Oscar Gloukh speelde woensdag een belangrijke rol in de Champions League-voorronde voor RB Salzburg tegen SK Brann. De Israëlische middenvelder gaf een prachtige assist met een boogbal op de 1-1, die Nene Dorgeles kon afronden.

Ondanks het hardnekkige gerucht over zijn mogelijke transfer naar Ajax stond Gloukh gewoon in de basis bij Salzburg. Na een vroege achterstand door een goal van SK Brann nam hij het initiatief en leidde zijn team naar een comeback. Zijn assist stelde Nene Dorgeles in staat om te scoren en de stand gelijk te trekken.

Salzburg pakte uiteindelijk een 1-4 overwinning, mede door goals van Karim Onisiwo en Yorbe Vertessen. Gloukh werd in de tweede helft gewisseld, maar zijn invloed op het duel was duidelijk zichtbaar. De Oostenrijkers hebben nu een goede uitgangspositie voor de return.

Binnen Ajax heerst volgens De Telegraaf optimisme dat de transfer van de creatieve middenvelder snel wordt afgerond. Er ligt een bod van ongeveer vijftien miljoen euro op tafel, waarmee de deal dichtbij lijkt te zijn.