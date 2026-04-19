'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"

Kodai Sano wil NEC verlaten met een prijs op zak. De middenvelder, die afgelopen winter nog nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax stond, speelt zondagavond de bekerfinale tegen AZ.

Sano hoopt vanavond met NEC voor het eerst een hoofdprijs te winnen. "Het was voor de stad, club en voor mij zo’n groots moment. We wilden geschiedenis schrijven met de club", vertelt de Japanner aan ESPN. "Dit weekend hebben we weer zo’n moment, nu moeten we het doen. Natuurlijk wil ik dat zelf ook. Dat is de motivatie."

De sterkhouder van de Nijmegenaren werd afgelopen winter al nadrukkelijk aan Ajax gelinkt. De Amsterdamse club zou verschillende aanbiedingen bij NEC hebben neergelegd, maar de club van Sano wilde alleen de hoofdprijs.