Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax-target' spreekt zich uit: "Heb mijn hoofd niet bij een transfer"

Kodai Sano wil NEC verlaten met een prijs op zak. De middenvelder, die afgelopen winter nog nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax stond, speelt zondagavond de bekerfinale tegen AZ. 

Sano hoopt vanavond met NEC voor het eerst een hoofdprijs te winnen. "Het was voor de stad, club en voor mij zo’n groots moment. We wilden geschiedenis schrijven met de club", vertelt de Japanner aan ESPN. "Dit weekend hebben we weer zo’n moment, nu moeten we het doen. Natuurlijk wil ik dat zelf ook. Dat is de motivatie."

De sterkhouder van de Nijmegenaren werd afgelopen winter al nadrukkelijk aan Ajax gelinkt. De Amsterdamse club zou verschillende aanbiedingen bij NEC hebben neergelegd, maar de club van Sano wilde alleen de hoofdprijs.

Komende zomer zullen er ongetwijfeld opnieuw clubs aanbellen bij NEC. Zelf is hij er echter nog niet mee bezig. "Iedereen denkt zo, maar op dit moment heb ik mijn hoofd niet bij een transfer", verzekert hij. "Ik moet op de wedstrijd focussen. Natuurlijk moet ik over een transfer nadenken, maar ik wil nu op mijn taak focussen."

Sano wil de club graag terugbetalen voor de steun die hij heeft ontvangen. "Ik wil de club een prijs geven. Ze hebben me hier zo geholpen. Ik kwam drie jaar geleden en zonder de hulp van de club had ik niet dit voetbal kunnen spelen. Ik heb zoveel waardering voor de club. Dat is de reden dat ik voor ze graag een prijs wil winnen", besluit hij. 

