'Ajax-target staat voor een terugkeer in de Spaanse competitie'

Carlos Soler lijkt op weg naar een rentree in Spanje. De 28-jarige middenvelder van Paris Saint-Germain is in beeld bij Real Sociedad, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano.

Hij meent dat Soler een "concrete optie" is voor de Basken en dat onderhandelingen met PSG spoedig van start zullen gaan. Vorige week werd de naam van Soler plots ook gelinkt aan Ajax als versterking op het middenveld.

Soler staat in Parijs nog tot medio 2027 onder contract, maar komt niet voor in de plannen van de Franse grootmacht. Hij zou circa 18 miljoen euro moeten kosten. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan West Ham United en de Spanjaard zou volgens Spaanse media nu openstaan voor een terugkeer naar La Liga. Eerder speelde hij al jarenlang voor Valencia, waar hij 226 officiële duels speelde.