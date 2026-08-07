'Ajax-target traint apart in verband met mogelijke transfer'

Jofre Torrents traint momenteel niet mee met de selectie van FC Barcelona. De Catalaanse club wil daarmee voorkomen dat er risico’s ontstaan in aanloop naar een mogelijke overstap van de linksback naar Ajax. Dat meldt de Spaanse krant SPORT .

Volgens het medium is het de bedoeling dat de transfer op korte termijn wordt afgerond. Ajax zou daarbij een belang van vijftig procent in de transferrechten van Torrents overnemen. De Amsterdammers betalen daarvoor naar verluidt maximaal zes miljoen euro.

Torrents kan in Amsterdam een contract ondertekenen dat hem tot medio 2030 aan Ajax verbindt. FC Barcelona houdt echter een optie om de verdediger in de toekomst terug te kopen. De komende dagen moet duidelijk worden of de transfer daadwerkelijk doorgang vindt en Torrents de overstap van Barcelona naar Ajax maakt.