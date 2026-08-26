Ajax-target vergeleken met Berghuis: "Niet de opvolger van Godts"

Ajax lijkt de komst van Viktor Tsygankov bijna te hebben afgerond. De 28-jarige Oekraïner maakt de overstap van Girona naar Amsterdam en wordt bij Ajax herenigd met trainer Míchel Sánchez. Bij Tekengeld bespreken Yordi Yamali en ESPN-commentator Leo Oldenburger wat de Amsterdammers precies binnenhalen.

Tsygankov wilde deze zomer graag vertrekken bij Girona, dat is gedegradeerd. Volgens Oldenburger ging de aanvaller daarbij zelfs opvallend ver. "Sterker nog, hij wilde ook niet spelen. Hij heeft gewoon geweigerd om te voetballen", vertelt de commentator bij ESPN. Yamali kent eveneens een opvallend verhaal uit de laatste periode van Tsygankov in Spanje. "Hij was fit, maar hij wilde zich niet omkleden." Oldenburger kijkt daar kritisch naar. "Dat blijf ik altijd wel bijzonder vinden, hoor. Spelers die dan niet willen spelen. Maar die willen wel gewoon het geld aan het eind van de maand op hun bankrekening tegemoetzien."

Over zijn voetballende kwaliteiten is Oldenburger een stuk positiever. Tsygankov is 67-voudig international van Oekraïne en liet bij Girona zien dat hij zowel doelpunten als assists kan leveren. Toch plaatst de commentator een kanttekening bij het idee dat Ajax met Tsygankov automatisch de opvolger van Mika Godts binnenhaalt. De Belg vertrok onlangs naar Paris Saint-Germain. "Er wordt gezegd dat hij de opvolger zou moeten zijn van Godts. Daar geloof ik niet in." Hoewel Tsygankov linksbenig is, speelde hij in Spanje voornamelijk vanaf de rechterkant. Oldenburger ziet daarom eerder een vergelijking met Steven Berghuis. "Hij komt bij Girona altijd vanaf rechts. Het is meer een Steven Berghuis-vervanger, die ook wat ouder begint te worden en ook niet alle wedstrijden meer kan spelen."