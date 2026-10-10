Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"
Het gerucht gaat dat Ajax interesse zou hebben in Néider Parra. Volgens Timo Letschert is de Colombiaanse verdediger te vergelijken met oud-Ajacied Davinson Sánchez. Toch twijfelt hij ook de kwaliteiten van de verdediger.
"Ik kon het niet laten om wat video’s te kijken", begint de ex-verdediger van FC Utrecht in #DoneDeal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. "Toen ik hem zag, moest ik meteen aan iemand denken en dat was Davinson Sánchez. Het is een slager. Hij is mega sterk en snel. Ze kunnen elkaars broers zijn."
"Hij is aan de bal best wel rustig. Het is wel een beest. De competitie is echter best wel matig, dus het is moeilijk in te schatten of hij een versterking zou zijn voor Ajax. Als ik hem tegenover Bouwman zet, zie ik zelf helemaal geen reden om hem te halen", besluit hij.
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