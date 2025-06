Ajax-target verklapt: "Loop sinds ik klein ben in een Ajax-shirtje"

Ajax haalde Vitezslav Jaros als eerste doelman en verlengde het contract van de ervaren Remko Pasveer, maar is nog in de markt voor Joeri Heerkens. De Nederlandse doelman van Sparta Praag won het Europees kampioenschap met Oranje Onder19 en wordt gezien als groot talent voor de toekomst.

"Ik moet zeggen dat ik van kleins af aan al Ajax-fan ben. Ik loop al sinds dat ik klein ben in een Ajax-shirtje rond", vertelt Heerkens voor de camera van ESPN. "Als de positie en de stap logisch is, sta ik er zeker voor open. Ik denk sowieso dat de Eredivisie een mooie vervolgstap kan zijn vanuit Sparta Praag. Het is niet een te grote stap, wat bijvoorbeeld van de Tsjechische competitie naar een top-vijf competitie wel is. Nederland is daarin wel een ideale tussenstap."

Mocht Ajax daadwerkelijk toe willen slaan, dan moet alles uit de kast getrokken worden. Het Italiaanse Como en het Engelse Wolverhampton Wanderers jagen ook op zijn handtekening. "Er zijn ook wel wat andere clubs binnengekomen", bevestigt Heerkens. "Mijn zaakwaarnemer gaat nu even kijken wat concreet is, en wat minder concreet is. Dan gaan we uiteindelijk een beslissing maken. Maar het is ook niet uitgesloten dat ik bij Sparta Praag blijf."