Ajax-target voorlopig uitgesloten: "Gaan huren in de winter"

Ajax lijkt deze winter de markt op te gaan voor een controlerende middenvelder. Volgens clubwatcher Mike Verweij is het plan om een tijdelijke versterking te huren, aangezien topkandidaat Stije Resink van FC Groningen pas komende zomer haalbaar is. De clausule in zijn contract gaat dan pas in werking, wat betekent dat Ajax in de winter flink zou moeten bijbetalen voor de talentvolle middenvelder.

"Ajax gaat waarschijnlijk een nummer zes huren in de winterperiode", zegt Verweij in de podcast Kick-Off. "De clausule in het contract van Stije Resink gaat pas komende zomer in; dat wordt dan pas een optie. Wel een hele serieuze optie, want dat vind ik een goede voetballer." Valentijn Driessen denkt daar anders over en vindt dat Ajax juist nu moet toeslaan. "Je kan toch onderhandelen met FC Groningen over Resink? Daar moet je alles op inzetten. Dat is de nieuwe man en daar kun je dan op doorbouwen. Als je niet onderhandelt, dan weet je zeker dat hij niet komt."

Naast het middenveld kijkt Ajax ook naar versterking achterin. Takehiro Tomiyasu, transfervrij na zijn vertrek bij Arsenal, blijft in beeld. "Onze Japanse verdediger van Arsenal heeft in totaal zeventien maanden niet gevoetbald, maar hij schijnt fit te zijn", aldus Verweij. "Hij kan zich lekker in de kijker spelen voor het WK. Het enige voordeel dat Ajax wel heeft, is dat Ajax niks hoeft te betalen als hij niet speelt of weer geblesseerd raakt."