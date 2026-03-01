Meldingen
Ajax-target wederom gevraagd naar stap: "Totaal niet mee bezig"

Thomas
bron: ESPN
Dick Schreuder
Dick Schreuder Foto: © BSR Agency

De naam van Dick Schreuder blijft rondzingen in Amsterdam, maar zelf houdt hij de deur nadrukkelijk dicht. De trainer van N.E.C. werd na de nederlaag tegen Fortuna Sittard (2-3) opnieuw geconfronteerd met vragen over een mogelijke link met Ajax.

In gesprek met ESPN reageerde Schreuder resoluut. "Ik ben er totaal niet mee bezig en het is ook helemaal niet relevant", stelt hij. "Ik probeer me zo druk mogelijk te maken met NEC en het gaat naar mijn inziens goed en vandaag (zaterdag, red.) wat minder." De oefenmeester benadrukt dat zijn focus volledig in Nijmegen ligt.

Ook de voortdurende geruchtenstroom doet hem weinig. "Nee, want ik probeer niet zo heel veel te lezen", antwoordt de NEC-trainer op de vraag of hij de berichtgeving irritant vindt. "Dus dat komt wel goed." Daarmee maakt hij duidelijk zich niet te laten leiden door speculaties in de media.

Eerder deze week was Schreuder al kort en krachtig toen hem naar Ajax werd gevraagd. "Ik heb niet zoveel met Ajax", zei de trainer. Op de vraag of hij zichzelf in de toekomst in Amsterdam ziet werken, bleef hij bij zijn standpunt: "Ik zit bij NEC. Dat is dus helemaal niet relevant."

