Ajax-target wees topclubs af: "Werd direct over geld gesproken"

"Er is aardig wat interesse", bevestigt hij in het Dagblad van het Noorden. "Daarin zijn we heel selectief. Alles moet in het teken staan van de ontwikkeling van Luciano. Wij praten dus niet zomaar met elke club. Bovendien gaat alles in goed overleg met FC Groningen-directeur Frank van Mosselveld."

De belangenbehartiger merkt wel dat Valente klaar is voor een volgende stap. "In voetbal gaat het om het momentum. Voor Luciano is het nu tijd om een stap hogerop te maken. Die intentie heeft hij. Hoe lastig ook, want zijn hart is groen-wit", aldus Wolthers, die de afgelopen jaren al meerdere aanbiedingen van geïnteresseerde clubs afwees. "Luciano kon flink wat geld verdienen, maar dat is niet zijn streven. Zijn ultieme doel is het spelen van een WK. Met dát in het achterhoofd kijken we wat nu een logische stap in zijn carrière is. Een stap waarin speeltijd heel belangrijk is."

Topclubs uit België werden de deur gewezen door kamp-Valente. "Daar werd direct over geld gesproken. Voor Luciano gaat het niet om het geld, maar om het plan. Luciano is een jonge jongen die zich staande moet houden in de voetbaljungle. Bij topclubs gelden andere wetten, krijgt hij een ander salaris. Daar kunnen jonge gasten gevoelig voor zijn."

"Wat wij willen weten is of hij goede begeleiding krijgt", vervolgt hij. "Iedere club noemt zichzelf een familieclub, maar zijn dat niet allemaal. Hoe gaat een club om met een speler die in een dalletje zit of niet fit is, maar wel in een grote stad woont met alle verleidingen van dien? Dat is voor ons belangrijk", meent Wolthers, die wil weten hoe clubs Valente als voetballer zien. "Voor welke positie halen ze hem? Luciano vindt het belangrijk dat hij wordt gezien als multi-inzetbare middenvelder."