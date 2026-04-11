Ajax-target weet niets van clausule in contract: "Serieus niet"
De optie in het contract van Mats Rots werd vrijdag geactiveerd, waardoor de linksback nu tot de zomer van 2028 vastligt bij FC Twente. Over mogelijke clausules in zijn vernieuwde verbintenis kan de 20-jarige verdediger echter weinig duidelijkheid geven.
Rots maakt dit seizoen veel indruk in Enschede en zou volgens berichten op de radar staan van clubs als Ajax en PSV. Door het lichten van de optie lijkt Twente zich alvast beter te hebben ingedekt richting de komende transferperiode. "Ja, misschien wel, ja. Dat doen ze slim" zegt Rots tegen ESPN.
Toch blijft de verdediger nuchter over zijn toekomst. "Ik ben gelukkig bij FC Twente en zie wel wat er deze zomer gebeurt. Ik ben daar helemaal vrij in." Of er bijzondere afspraken of ontsnappingsclausules in zijn contract staan, weet hij naar eigen zeggen niet. "Of er speciale clausules in staan? Niet dat ik weet. Serieus niet."
Volgens Rots speelde dat onderwerp destijds ook nauwelijks bij hem. "Toen ik dit contract tekende, was ik nog redelijk jong. Ik was er destijds eigenlijk nog niet mee bezig. Ik heb er niets over gevraagd." Hij vertrouwt erop dat zijn zaakwaarnemer de juiste keuzes heeft gemaakt: "Mijn zaakwaarnemer heeft het beste met me voor, dus als er een clausule in staat, dan weet hij dat wel", aldus Mats Rots.
Ajax-target weet niets van clausule in contract: "Serieus niet"
